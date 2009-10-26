Євро на міжбанку падає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1490/8,1840, на 12:00 звузився спред – 8,1545/8,1775.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,торги російським рублем стартували котируваннями 0,2816/0,2828, на 12:00 ціни знизилися до 0,2815/0,2827.

На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 28,9345 (-0,0255).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,5033/1,5035, змінюючись у доволі вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,2520/12,3070, на 12:00 ціни пішли вниз – 12,2460/12,2845.