Долар на міжбанку виріс

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1530/8,1910 грн./дол., на 12:00 ціни піднялися до 8,1785/8,1935 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1765/8,1980 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2806/0,2820 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2804/0,2812 грн./рубль. На час закриття ціни підвищилися - 0,2806/0,2815 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становить 29,175 рублів за долар (+0,3644).

На міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар змінювалася в діапазоні 1,4850/1,4920 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,1390/12,1980 грн./євро, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 12,1560/12,1890 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 12,1550/12,1895 грн./євро.