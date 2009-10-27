Як імігрувати до Квебеку?

У Києві та Дніпропетровську пройдуть інформаційні сесії з питань імміграції в Квебек (Канада).

Як передає кореспондент УНІАН, представник Імміграційного бюро Квебеку у Відні Жан-Паскаль ВАШОН на прес-конференції в Міжнародній організації з міграції розказав про зміни умов імміграції в Квебек. 27 -28 жовтня в Києві та 30 жовтня в Дніпропетровську всі, хто вирішив іммігрувати в Квебек, зможуть ознайомитися з умовами отримання дозволу на в’їзд в цю провінцію.

Інформаційні сесії в Києві та Дніпропетровську є безкоштовними заходами, під час яких усі бажаючі мають можливість дізнатися про все необхідне для імміграції в Квебек.

За словами Ж.П.ВАШОНА, 14 жовтня 2009 року умови імміграції змінено - тепер затребувані для Квебека професії будуть розглядатися в першу чергу, передбачена також можливість компенсації вартості мовних курсів для іммігрантів. У п’ятірку найбільш затребуваних професій за статистикою Бюро увійшли: хіміки, спеціалісти у сфері аеробудування, будівничі професії, медсестри та медбрати і м’ясники. “Мінімальна зарплатня в Квебеку - 9 доларів за годину, і 50% іммігрантів вже за перші три місяці знаходять роботу”, - говорить Ж.П Вашон.

“Щоб отримати шанс стати громадянином Канади, треба заповнити анкету з такими критеріями: вік, освіта, володіння англійською або французькою мовою та професійний досвід”, - повідомив Ж.П.ВАШОН.

Він також зазначив, що кожен пункт Бюро імміграції оцінює балами, далі документи направляються в Посольство Канади, де перевіряють стан здоров’я та кримінальне минуле кандидата на в’їзд. “Якщо всі критерії у вас в порядку, то ймовірність відмови фактично дорівнює нулю”, - зауважує Ж.П.ВАШОН.

Він також каже, що Бюро допомагає іммігрантам на всіх етапах: від заповнення документів на в’їзд до будь-яких запитань вже в Квебеку .

За словами Ж.П.ВАШОНА, з України в Квебек щорічно іммігрують близько 2100 людей.