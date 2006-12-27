Чи подорожчає авіапальне – думки розійшлися

Ціна на авіаційне пальне в 2007 році не буде підвищена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Державної авіаційної адміністрації Анатолій КОЛЕСНИК сьогодні на прес-конференції в аеропорту «Бориспіль».

«Я думаю, що його (підвищення - УНІАН) не буде», - зазначив він.

За словами А.КОЛЕСНИКА, Державіаадміністрація веде переговори з постачальниками пального, з операторами.

«Є проблема… Ми, звичайно, займаємося цим питанням. Я сподіваюся, що ми його вирішимо позитивно», - сказав керівник Державіаадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада ц.р. авіакомпанії "АероСвіт" і "Міжнародні Авіалінії України" заявили, що, згідно з офіційним повідомленням, одержаним авіакомпаніями від постачальників авіапального - ЗАТ СП "КРЕБО" і ТОВ "ЛУК-Авіа Ойл", з кінця листопада - початку грудня ціни на авіаційне пальне зростуть на 20-25%, що суперечить тенденції зниження вартості нафти і нафтопродуктів на світовому ринку.