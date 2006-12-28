Азербайджан відмовився від російського телебачення
23:19, 28 грудня 2006Суспільство
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...і не відмовився від турецького
У Азербайджані припинять мовлення "Первый канал" і "Россия", повідомляє ІТАР-ТАСС. Згідно з рішенням Національної Ради з телерадіомовлення (НРТР) Азербайджану трансляція двох російських державних телеканалів буде припинена 1 липня 2007 року.
"Національні частоти в Азербайджані мають належати тільки місцевим компаніям", - заявив голова НРТР Нушираван Магеррамли. Він також додав, що трансляція іноземних телеканалів не припинялася через слабкий розвиток кабельного телебачення в Азербайджані.
Водночас Рада вирішила не відключати мовлення турецького державного телеканалу TRT-1. Про це повідомляє Вести.Ru
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