Бродський звинуватив Черновецького у випуску ”чорнухи”

Депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ звинуватив Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у розповсюдженні неправдивої інформації проти опонентів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.БРОДСЬКОГО.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, “Михайло БРОДСЬКИЙ звинуватив мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у випускові «чорнухи», чи, перефразовуючи прізвище мера, «чернухи» проти опонентів”. Йдеться про фальшивий наклад газети «Детектор», в якому розміщено вигадані звернення Юлії ТИМОШЕНКО та інтерв’ю М.БРОДСЬКОГО, уточнили в прес-службі.

М.БРОДСЬКИЙ звернувся до прокуратури міста та управління МВС у Києві з проханням знайти всіх організаторів та безпосередніх виконавців цієї афери, повідомили у прес-службі депутата Київради.

Як повідомлялося, 27-28 грудня 2006 року в Києві було розповсюджено газету «Детектор» – „спеціальний випуск”, в якій опубліковано так зване «звернення» Ю.ТИМОШЕНКО до киян під заголовком «Меня долго обманывали! И за это я прошу у Вас прощение».

27 грудня БЮТ висловив обурення розповсюдженням цієї газети “Детектор” з наклепами, відвертими образами і грубими інсинуаціями щодо лідерів БЮТ.

“Як свідчить назва фальшивки, її зміст має пряме відношення до автора ідеї поставити у Києві по „детектору брехні” на місці кожного ігрового автомата”, йдеться в заяві БЮТ.