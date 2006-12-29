Бродський звинуватив Черновецького у випуску ”чорнухи”
Політик вимагає розслідування афери
Депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ звинуватив Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у розповсюдженні неправдивої інформації проти опонентів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.БРОДСЬКОГО.
Зокрема, як йдеться у повідомленні, “Михайло БРОДСЬКИЙ звинуватив мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у випускові «чорнухи», чи, перефразовуючи прізвище мера, «чернухи» проти опонентів”. Йдеться про фальшивий наклад газети «Детектор», в якому розміщено вигадані звернення Юлії ТИМОШЕНКО та інтерв’ю М.БРОДСЬКОГО, уточнили в прес-службі.
М.БРОДСЬКИЙ звернувся до прокуратури міста та управління МВС у Києві з проханням знайти всіх організаторів та безпосередніх виконавців цієї афери, повідомили у прес-службі депутата Київради.
Як повідомлялося, 27-28 грудня 2006 року в Києві було розповсюджено газету «Детектор» – „спеціальний випуск”, в якій опубліковано так зване «звернення» Ю.ТИМОШЕНКО до киян під заголовком «Меня долго обманывали! И за это я прошу у Вас прощение».
27 грудня БЮТ висловив обурення розповсюдженням цієї газети “Детектор” з наклепами, відвертими образами і грубими інсинуаціями щодо лідерів БЮТ.
“Як свідчить назва фальшивки, її зміст має пряме відношення до автора ідеї поставити у Києві по „детектору брехні” на місці кожного ігрового автомата”, йдеться в заяві БЮТ.