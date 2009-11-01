Уряд встановив граничний рівень цін на окремі ліки

Кабінет міністрів України встановив граничний рівень цін на окремі лікарські засоби і вироби медичного призначення з метою стабілізації цінової ситуації на період епідемії грипу А/Н1N1.

Відповідну постанову №1154 від 30 жовтня розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, оптово-відпускна ціна, зокрема, на Аміксін складає 39,6 грн (таблетки по 0,125 млг. №3) роздрібна – 55 грн., Таміфлю – 250,92 та 348,5 грн відповідно (капсули по 75 млг № 10), Арбідол 32,61 та 45,00 (таблетки по 0,1 гр № 10), Мазь оксолінова – 6,16 та 8,5 грн відповідно (туба 10 гр).

Гранична оптова ціна на маски одноразові встановлена на рівні 0,73 грн., роздрібна – 1 грн за штуку, на марлеві маски багаторазового використання - 1,1 грн. та 1,5 грн. Відповідно, погонний метр марлі - 1,45 грн. та 2 грн.

Гранична оптова ціна шприца одноразового має бути не більше 0,51 грн., роздрібна 0,7 за штуку, пари рукавичок 0,73 грн та 1 грн відповідно.