Заступник Черновецького лякає киян конфіскацією майна і судами

Київська міська державна адміністрація наголошує на необхідності оплати киянами житлово-комунальних послуг за новими тарифами.

Про це в інтерв’ю журналістам сказав перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Всі квитанції прийдуть з новими тарифами у січні за грудень», - сказав він. За його словами, припис про примусове виконання ухвали Шевченківського суду Києва, який надійшов КМДА від виконавчої служби Мін’юсту був відмінений наступного дня. Таким чином, зазначив він, тарифи діють ті, які введені з 1 грудня. Щодо низки судів призначених на січень та лютий за позовами до КМДА щодо незаконності розпоряджень про нові тарифи, А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що таке перше засідання призначено вже на 4 січня. Також відомо вже про засідання суду 11 та 20 січня.

Але при цьому він підкреслив, що це тривала справа, але вважає за необхідне порадити киянам все ж платити за новими квитанціями.

«5 років можна судитись. Але ці квитанції прийдуть за новими тарифами, це точно», - підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.

На те, що в Києві можлива непроплата за цими квитанціями від майже 80% населення, у зв’язку з тим, що ситуація щодо законності тарифів змінюється щодня, тобто одні кажуть, що вони законні, інші – що вони не законні, А.ГОЛУБЧЕНКО відповів: «Як тільки опишуть майно і судді скажуть, що вони (тарифи) були законні, зразу все зміниться. Треба зрозуміти, що треба платити по нових тарифах».

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня голова робочої групи з вивчення обгрунтованості підвищення рівня тарифів в Києві, депутат Київради від БЮТ, заступник голови постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр КЛЮС заявив, що в Києві діють старі тарифи.

За його інформацією, на його офіційне звернення до Міністерства юстиції він отримав письмову відповідь, в якій зазначено, що в столиці продовжують діяти тарифи, які були до 1 грудня. Лист підписаний керівником столичного управління юстиції Міністерства юстиції України Дмитром СОКУРЕНКОМ.

«Там чітко написано, що діють старі тарифи і ті розпорядження, які підписав Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в жовтні цього року не вступили в законну силу, і не мають юридичної сили. Тому на сьогодні діють старі тарифи і хай кияни спокійно зустрічають Новий рік», - сказав він.

Натомість лідер фракції Партії регіонів в Київраді Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО рекомендував киянам платити за тими платіжками, які вони отримають в січні. “У разі, якщо будуть внесені ще якісь зміни до тих розпоряджень, котрі були ухвалені раніше, вони обов’язково будуть враховані в платіжках”, - зазначив О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Довідка УНІАН. у грудні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА заявив про рішення знизити тарифи на житлово-комунальні послуги на 10% для усіх категорій населення після їх підвищення у 3,4 рази з 1 грудня.