Пугачова з ризиком для життя зробила пластику (фото)

Напередодні сходу зі сцени Пугачова з ризиком для життя зробила пластику. Після операції на серці, яку примадонна перенесла цього року, будь-які інші хірургічні втручання були украй небажані.

Після операції: у новому кліпі ”Приглашение на закат” Пугачова виглядає молодшою років на двадцять. Фото ”Твій день”

Нову операцію Пугачова зробила там же, де і раніше, – в пітерській клініці Артура Рибакіна, пише «Твій ДЕНЬ». У інституті краси підтвердили приїзд Алли Борисівни.

«Так, Пугачова була у нас. – Вона кілька днів провела в стаціонарі, оскільки після цих операцій на обличчі залишаються синці і набряки і пацієнт не може виходити на вулицю».

Крім того, в інституті краси повідомили, що над зовнішністю співачки трудилися безкоштовно – на знак пошани до примадонни.

До операції: такою Аллу Борисівну в цьому році бачил члени Громадської палати, у роботі якої бона бере активну участь. Фото ”Твой день”

Алла Пугачова йде зі сцени. У січні глядачі побачать останній кліп примадонни, на її пісню "Запрошую на захід" (файл у форматі mp3). Як пише "Комсомольська правда", її Пугачова присвятила своєму екс-чоловікові Пилипу Кіркорову.

Під час знімання кліпу Пугачовій довелося працювати із зовсім юною актрисою - ця дівчинка грає Кристину Орбакайте у дитинстві. Фото Комсомольської правди

Зараз в Україні Пугачова займається зйомками відеоряду під керівництвом режисера Алана Бадоєва, якого їй порадив Кіркоров.

Кліп Пугачевої автобіографічний. У ролику бере участь і Кристина Орбакайте. Правда, не як дочка, а як її подружка. Сюжет бере свій початок в 70-і роки, а закінчується у наш час. За словами стилістки Пугачевої Ольги Навроцкої, героїня мінятиме наряди шість разів. Оскільки примадонна "житиме" в кліпі в різні епохи, то її одяг, як парики, зачіски і макіяж - відобразять всі часові пласти. Буде і знаменитий білий балахон. Як підкреслив Бадоєв, в кліпі будуть і інтимні нотки, він також розповів, що його зустріч з примадонною відбулася в Одесі під час її туру по Україні.

Нещодавно Алла Борисівна поділилася з друзями, що має намір попрощатися зі сценою. Згідно з чутками, що вирують у закулісних колах, пісня "Запрошую на захід" увійде до нового, останнього, альбому Пугачевої, який називатиметься "Дякую, любов!".

У кліпі Аллу Борисівну та Кристину змінили до невпізнання. Фото ”Твій день”

Нагадаємо, що до недавнього часу, Пугачова була самою високооплачуваною зіркою російської естради. Гонорари за її концерти, в середньому, складають від 30 до 40 тисяч доларів. В той же час, в 2006 році її рейтинг популярності скотився до 9%, вперед себе Примадонна пропустила Миколу Баскова (15%) і Діму Білана (35%).