Навіщо Ющенкові документи ЦВК щодо антинатівського референдуму

В Секретаріаті Президента створено робочу групу для вивчення переданих з Центральної виборчої комісії документів щодо референдуму про вступ України до НАТО і участі в Єдиному економічному просторі.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННІКОВА.

За її словами, за результатами рішення ЦВК стосовно достовірності зібраних підписів щодо проведення референдуму з питання вступу України до НАТО та участі в ЄЕП у Секретаріаті Президента створено робочу групу на чолі із заступником глави Секретаріату Ігорем ПУКШИНИМ на предмет вивчення законності отримання цих документів.

Перше засідання робочої групи відбудеться одразу після нового року, зауважила І.ВАННІКОВА.

Як повідомляв УНІАН, СДПУ(о) з листопада 2005 року до лютого 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп. Вони зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО й участі в Єдиному економічному просторі понад 4,6 млн. підписів, які були передані в ЦВК. Відповідно до законодавства, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менше трьох мільйонів підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО й ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення неправдивих відомостей у підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО й ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО й ЄЕП.

ЦВК оскаржила в Апеляційному суді м. Києва визнання її бездіяльності щодо підбиття підсумків збору підписів за проведення референдуму з питань про вступ України до НАТО й ЄЕП.

29 грудня Центральна виборча комісія визнала дійсними 4 млн. 431 тис. 674 підписи із зібраних 4 млн. 656 тис. 182 підписів громадян за проведення референдуму про членство України в НАТО і Єдиному економічному просторі з Білоруссю, Казахстаном і Росією (ЄЕП).

ЦВК також ухвалила передати загальні підсумки зі збору підписів за проведення референдуму на розгляд Президента України В.ЮЩЕНКА.

Член фракції “Наша Україна” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ у коментарі УНІАН висловив здивування, чому ЦВК планує передати документи на розгляд глави держави. Він зауважив, що Конституція України не визначає, кому передаються підписи з ЦВК, але в законі про референдум сказано, що вони передаються до Верховної Ради. Він висловив думку, що у В.ЮЩЕНКА є всі підстави повернути документи без розгляду.