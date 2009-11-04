Ющенко доручив посилити ефективність повернення "поганих кредитів"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив посилити ефективність заходів для повернення кредитів недобросовісними позичальниками.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.

За повідомленням, сьогодні Президент провів зустріч із керівництвом Національного банку, правоохоронних та судових органів, тимчасовими адміністраторами Укрпромбанку і банку «Надра».

Основною темою зустрічі стала ситуація у проблемних системних банках та стан виконання Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банківській системі» від 8 жовтня 2009 року.

З моменту прийняття відповідного Указу Президента України проблемними позичальниками цих двох банків було погашено простроченої кредитної заборгованості в сумі більш ніж 170,0 млн. гривень, що дало можливість забезпечити виплату депозитів майже 41,1 тис. громадянам. Крім того, за результатами проведеної роботи відповідно до зазначеного Указу Президента Тимчасовими адміністраторами досягнуто домовленостей з позичальниками щодо реалізації заставного майна майже на 1,7 млрд. гривень.

Глава держави доручив учасникам наради посилити ефективність передбачених Указом фінансових, правоохоронних, законодавчих кроків з метою повернення кредитів недобросовісними позичальниками.

Насамперед В.ЮЩЕНКО акцентував увагу голови Національного банку на необхідності створення повноцінного реєстру недобросовісних позичальників з метою скорочення ризиків інших банків під час обслуговування кредитної заборгованості таких позичальників. Президент наголосив, що резерви по кредитам таких недобросовісних позичальників в інших банках повинні формуватися в розмірі 100% суми кредиту.

Також Глава держави дав доручення вжити додаткових заходів для того, щоб унеможливити участь недобросовісних позичальників у закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Генеральній прокуратурі Президент доручив підвищити активність робочої групи щодо вироблення заходів, спрямованих на забезпечення захисту прав та інтересів вкладників банків. Наразі на виконання Указу Генеральний прокурор доручив прокурорам областей взяти на особистий контроль розгляд звернень адміністрації банків «Надра» та Укрпромбанку, забезпечивши всебічність реагування на факти порушень, викладених у них. Також прокурорам скеровано перелік недобросовісних позичальників названих банків, по яким сьогодні проводяться перевірки.

За інформацією Генеральної прокуратури, яка була представлена під час зустрічі, органами прокуратури порушено понад тисячу кримінальних справ у банківській сфері. Також прокуратурою було скасовано 236 незаконних постанов щодо відмов у відкритті кримінальної справи. Уже розслідувано і направлено до суду 685 кримінальних справ цієї категорії. Також на усунення порушень у банківській системі прокурорами внесено більше 300 документів реагування, за розглядом яких 133 посадові особи притягнуто до відповідальності, відшкодовано 31,3 млн. гривень.

На виконання Указу Президента у Генпрокуратурі створено робочу групу на чолі із заступником Генерального прокурора Тетяною КОРНЯКОВОЮ у складі працівників відомства, відповідальних посадових осіб НБУ, Державної податкової адміністрації, Служби безпеки України, МВС, Мін`юсту, віце-президента банку «Надра» та радника тимчасового адміністратора ТОВ «Укрпромбанк».

Також Генеральний прокурор заявив про прийняття справ, в яких зачіпаються інтереси вкладників проблемних системних банків, на особливий контроль.

Правоохоронним та судовим органам, Державній прикордонній службі Президент доручив посилити координацію роботи з проблемними позичальниками. Насамперед йдеться про тимчасове обмеження недобросовісних позичальників у праві виїзду за кордон та забезпечення необхідного правового обґрунтування цих дій.

Було також погоджено, що при відкритті виконавчого провадження по відношенню до позичальника проблемного системного банку державний виконавець буде в обов’язковому порядку звертатися до суду щодо заборони виїзду за кордон такого позичальника.

Водночас Президент доручив інформувати позичальників про наявні підстави щодо обмеження їх виїзду за кордон з метою надати таким позичальникам можливість вирішити їх проблемні питання, а не інформувати їх про таке рішення при перетині кордону.

Глава держави також дав доручення розробити проект змін до законодавства з метою посилити правові можливості для притягнення до відповідальності недобросовісних клієнтів банків.

Ці зміни, зокрема, мають передбачати запровадження обмежень для позичальників щодо розпорядження власним майном чи коштами у разі злісного ухилення від виконання зобов’язань перед банком, оскільки саме від дій таких клієнтів страждає пересічний громадянин, який довірив свої заощадження банківській системі.