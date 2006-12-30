Міліція викрила промислову фальсифікацію молока

Співробітники Управління МВС у Вінницькій області викрили факт виробництва та реалізації Гайсинським молокопереробним підприємством підробленого молока.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомлення, співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС області затримали вантажний автомобіль молокопереробного підприємства, що перевозив нібито молочну сировину, придбану в населення. Проведений аналіз виявив, що молочна сировина на 88% складалась з рослинного жиру.

Під час розслідування цього факту працівники міліції виявили, що посадові особи молокозаводу в жовтні 2006 року створили схему, за якою з неякісних відходів молочного виробництва шляхом додавання рослинного жиру за допомогою гомогенізатора (апарату для розмішування жирів у рідині) вироблялася фальсифікована молочна сировина. Ця сировина перевозилась на інший молокозавод у Липовецькому районі Вінницької області та легалізувалася за допомогою підроблених документів як молоко, закуплене в населення. Після чого підроблене молоко реалізовувалася іншим молокопереробним підприємствам у Вінницькій, Одеській і Черкаській областях.

Міліція також встановила, що протягом жовтня-грудня 2006 року на підприємстві було вироблено 200-300 тис. тонн підробленої молочної сировини.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 227 (випуск і реалізація неякісної продукції) та ст. 358 ч.1 та ч.3 (підробка й використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.