Співпраця України з МВФ перебуває під великим ризиком

Основною проблемою на шляху успішної реалізації економічної програми в рамках співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на сьогоднішній день є відсутність консенсусу в українській владі.

Про це заявила голова місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ в інтерв`ю IMF Survey online (Повний текст інтерв`ю) .

«Щоб будь-яка економічна програма була успішною, має бути мінімальний рівень консенсусу», – зазначила Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Вона підкреслила, що на початку співпраці МВФ з Україною був широкий консенсус щодо антикризової програми, сформований усіма гілками української влади, суспільством і опозицією. «Але тиск політичних подій означає, що консенсусу сьогодні набагато важче досягти. Без цього прогрес зупиниться, відновлення може бути піддане ризику, і люди можуть втратити віру у здатність влади поліпшити економіку», – вважає Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Як повідомляв УНІАН, з 12 по 24 жовтня цього року місія МВФ перебувала у Києві. Експерти МВФ оцінювали виконання показників критеріїв ефективності програми stand-by згідно з Меморандумом про економічну і фінансову політику від 23 липня 2009 року, підписаному між Україною і МВФ.

25 жовтня була оприлюднена заява Міжнародного валютного фонду, в якому МВФ висловив надію, що закон про підвищення соцстандартів буде ветований Президентом України, оскільки він суперечить програмі співпраці.

30 жовтня Президент В.ЮЩЕНКО підписав цей документ – Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд (МВФ) у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму кредитування на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу у розмірі 1,5 млрд. дол. була направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Третій транш становив 3,3 млрд. дол. замість запланованих 3,2 млрд. Четвертий транш у обсязі 3,8 млрд. дол. МВФ планував надати Україні до кінця 2009 року.