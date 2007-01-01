Джулія Робертс чекає третю дитину (фото)

Популярна американська кіноактриса Джулія РОБЕРТС підтвердила, що чекає третю дитину, повідомляє Associated Press.

Як розповів 31 грудня офіційний представник актриси, поповнення в родині РОБЕРТС очікується влітку 2007 року. Від будь-яких додаткових коментарів голівудська кінозірка поки утрималася.

Нагадаємо, що в сім`ї Джулії РОБЕРТС, якій в 2006 році виповнилося 39 років, і її чоловіка - кінооператор Денні МОДЕРА, - вже є двоє дітей. Близнята: хлопчик Фіннеус Волтер і дівчинка Хейзл Патрісія, - з`явилися на світ у листопаді 2004 року.

Дж.РОБЕРТС, яка довгий час очолювала список найбільш високооплачуваних актрис Голівуду, напередодні народження близнюків заявила, що має намір тимчасово припинити роботу в кіно і присвятити себе сім`ї та дітям.

Усередині грудня 2006 року Дж.РОБЕРТС оголосила, що готується приступити до зйомок у фільмі за бестселером Лолі ВІНСТОН "Happiness Sold Separately". Стрічка, робота над якою вже почалася, стане першим фільмом Дж.РОБЕРТС після майже трирічної перерви, пов`язаної з народженням дітей