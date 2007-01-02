З 1 січня підвищився податок на доходи фізичних осіб
13:42, 02 січня 2007Суспільство
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... з 13 до 15%
З 1 січня 2007 року набув чинності п. 7.1 ст. 7 Закону "Про податок на доходи фізичних осіб", згідно з яким ставка оподаткування фізичних осіб автоматично підвищена з 13% до 15%.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів планує цього року збільшити збір від прибуткового податку на 38,5% порівняно з плановим показником 2006 року, - до 7,99 млрд. грн. за рахунок наміченого бюджетом на цей рік підвищення мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 400 грн., з 1 липня - 420 грн., з 1 грудня - 450 грн.).
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