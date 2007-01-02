У січні на Дніпрі розпочнеться будівництво металургійного комбінату

У січні під Комсомольськом у Полтавській області почнеться будівництво електрометалургійного комбінату «Ворскла Сталь» вартістю 1 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор компанії "Ворскла Сталь" Володимир БІЛОУС.

«Міністерство екології наприкінці грудня дало проекту «зелене світло». У січні почнемо будівельні роботи - підготовку майданчика для будівництва підприємства», - сказав В.БІЛОУС.

За його словами, не раніше кінця 2008 року буде побудований перший цех, а виробництво буде запущено в 2010 році.

«Вартість всього будівництва - 1 млрд. дол. Будівництво фінансуватиме консорціум європейських банків. Зараз із цього приводу ведуться переговори. Планується, що кредити будуть видані без застави майна», - сказав В.БІЛОУС.

«ТЕО комбінату обійшлося нам в 5 млн. грн. Сам проект – до 10 млн. грн. Робоча документація – 100 млн. грн.», - відзначив В.БІЛОУС.

Як повідомлялося, компанія "Ворскла Сталь" має намір побудувати в Полтавській області новий металургійний комбінат. Рішенням 23-ї сесії Полтавської обласної ради 4-го скликання депутати виділили “Ворскла Сталі” 206 гектарів землі на території Дмитровської сільради Комсомольської міської ради Полтавської області для будівництва меткомбінату.

"Ворскла Сталь" знаходиться під контролем групи "Фінанси і Кредит". Основними активами групи є найбільший виробник окатишів в Україні - Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК), банк "Фінанси і Кредит", холдингова компанія "АвтоКрАЗ" й інші підприємства харчової, паливної і медичної промисловості.