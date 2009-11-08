Україна і Росія обміняються даними про Голки та Стріли

Уряд України схвалив угоду з урядом Росії про обмін інформацією про переносні зенітні ракетні комплекси типу "Голка" та "Стріла" при здійсненні їх експорту в треті країни або імпорті з третіх країн. Про це йдеться в повідомленні ІТАР-ТАРС з посиланням на інформацію з прес-служби Кабінету міністрів України.

Українсько-російський документ підписано 22 травня 2009 р. Він спрямований на дотримання міжнародних вимог щодо обмеження поширення звичайних видів озброєнь, зокрема, переносних зенітно-ракетних комплексів "Голка" і "Стріла", а також на встановлення порядку обміну інформацією між двома країнами щодо цих комплексів. Сторони домовилися обмінюватися інформацією про виробництво, наявність і стан ПЗРК, їх постачання, уточнює РосБізнесКонсалтинг.

Подібні домовленості Росія має з США, Узбекистаном й іншими країнами.