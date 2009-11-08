Ємен починає експортувати скраплений газ

Перше судно з єменським скрапленим природним газом (СПГ), виготовленим на новому заводі "Бальхаф", вирушає від берега Аденської затоки, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на єменське інформагентство Саба.

Танкер Ecopia доставить до Південної Кореї 149 тисяч кубометрів скрапленого газу. До кінця року планується відправити ще шість суден на корейський і американський ринки.

Загальний обсяг інвестицій у проект Yemen LNG, який включає завод СПГ "Бальхаф" і 320-кілометровий трубопровід зі східної провінції Мааріб, склав 4,5 мільярда доларів.

Це найбільший за обсягом вкладених коштів проект в історії Ємену. Французька Total є найбільшим акціонером Yemen LNG, їй належить 39,62% акцій.

Акціонерами Yemen LNG є також державна Yemen Gas Company (16,73%), американська Hunt Oil Company (17,22%) і корейські компанії SK Corporation (9,55%), Hyundai Corporation (5,88%), Korea Gas Corporation (6%), а також GASSP (державна єменська страхова компанія, 5%).

Планується, що завод після запуску всіх потужностей вироблятиме 6,7 мільйона тонн СПГ за рік. Паливо експортуватиметься до Північної Америки (70%) і Південної Кореї (30%) відповідно до трьох контрактів, укладених на 20 років.