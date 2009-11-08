Тимошенко обіцяє серйозно взятися за вакцинацію

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд незабаром ухвалить комплексну програму вакцинації населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у суботу на нараді у Закарпатській облдержадміністрації з питань боротьби з епідемією грипу та ГРВІ.

«В Україні треба розробити чітку систему вакцинації населення. Ми зібрали спеціальну комісію зі спеціалістів. Вони абсолютно точно орієнтуються у заходах з вакцинації, що потрібні для забезпечення формування стійкого імунітету», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр додала, що у п`ятницю відбулося третє засідання такої комісії, під час якого було ухвалене рішення про необхідність розроблення комплексної програми вакцинації населення. І її незабаром буде винесено на розгляд Кабінету міністрів.

«Я вважаю, що має бути чітка система вакцинації. На жаль, у нас триває дискредитація цих процесів. Більшість людей не сприймає вакцинацію як таку. І це попри те, що Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що альтернативи вакцинації не існує. Вона мусить бути, але на професійному рівні і високоякісними препаратами. Мусить бути ціла стратегія в цьому питанні», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, треба й українські вакцини виготовляти, бо для цього є свої спеціалісти, є обладнання.