Губернатор встановив обмеження на перевірки аптек

У Вінницькій області запроваджено обмеження перевірок аптечних закладів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження «Про обмеження перевірок аптечних закладів області» підписав голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

Згідно з розпорядженням, органам державного нагляду (контролю) рекомендовано утриматись від здійснення планових та позапланових перевірок аптечних закладів на території області на період епідемії грипу 2009 року.

Відповідне розпорядження підписано з метою недопущення дезорганізації роботи аптечних закладів в умовах збільшення захворюваності на гострі респіраторні захворювання населення області.

Як повідомляв УНІАН, раніше вінницькі податківці викрили факти спекуляції антивірусними медпрепаратами, перевищення граничних цін майже у 20 із 200 перевірених аптек.