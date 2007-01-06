Табачник: житлово-комунальні субсидії оформили 1 млн. 234 тис. сімей

В Україні житлово-комунальні субсидії оформили 1 млн. 234 тис. сімей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК на селекторній нараді з питань нарахування житлово-комунальних субсидій і своєчасних виплат пенсій.

«Станом на 28 грудня (2006 року), по субсидії звернулося 1 млн. 541 тис. сімей, з них 1 млн. 234 тис. сім`ям субсидії вже оформлено», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Віце-прем`єр підкреслив, що уряд правильно спрогнозував кількість сімей, які звернуться по отримання субсидій після підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Економічні параметри ми розрахували правильно, коли припускали, що по субсидії звернуться 1 млн. 600 тис. сімей», - додав він.

На думку Д.ТАБАЧНИКА, уряд за допомогою надання права на житлово-комунальні субсидії повинен стимулювати громадян до економного споживання енергоресурсів. «Ті люди, які економлять ресурси і використовують їх в кількості нижче за норму споживання, також повинні отримувати субсидії», - вважає Д.ТАБАЧНИК.

Віце-прем`єр доручив НАК «Нафтогаз України», Мінпаливенерго, Мінбуду, Мінекономіки і Мінпраці протягом місяця підготувати і внести на розгляд уряду проект відповідного рішення.