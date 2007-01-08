Судно „Odisk”, на якому сталося отруєння моряків, стоїть у Керченському порту

Судно „Odisk” (прапор Сьєра-Леоне, порт приписки Фрітаун), на якому отруїлися 10 членів екіпажу, двоє з яких - українець і росіянин - померли, прибуксировано та пришвартовано біля 9-го причалу Керченського порту для подальшого розвантаження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 8 моряків судна госпіталізовані до Лівадійської лікарні, 1 із них перебуває у важкому стані, 7 - у стані середньої важкості. На місці працює спеціальна комісія. Загальну координацію здійснює міністр МНС Нестор ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня судно „Odisk” транспортувало 2000 тонн хімічних речовин (феросилікомарганцю) з порту Керч до турецького порту Іскандерун. Капітан корабля повідомив чергову службу Ялтинського морського порту про отруєння хімічними речовинами 5 членів екіпажу (склад екіпажу 10 осіб – 6 громадян України та 4 – Російської Федерації), з яких дві особи померли.

В ході рятувальних робіт екіпаж було знято з судна на берег. Для забезпечення вимог судноплавства та недопущення безконтрольного руху судно „Odisk” було поставлено на 5 якорів та відключено від енергопостачання.