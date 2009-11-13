Fitch знизило національний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України за національною шкалою з рівня «AA(ukr)» до «AA-(ukr)». Прогноз за рейтингом – «Стабільний».

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, зниження національного довгострокового рейтингу України слідує за зниженням агентством довгострокових рейтингів дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній і національній валюті з рівня «B» до «B-» 12 листопада. Прогноз за довгостроковими РДЕ – «Негативний».

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній і національній валюті з рівня «B» до «B-». Прогноз за рейтингами – «Негативний».

В агентстві зазначили, що в останні два тижні парламент України ухвалив новий закон, що збільшує мінімальний розмір заробітної плати і пенсій, і Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмовився накласти на закон вето, як того просив МВФ. Крім того, уряд подав до парламенту проект бюджету на 2010 р. з дефіцитом 8% від ВВП. При цьому, згідно із зобов`язаннями за програмою МВФ, дефіцит бюджету має становити 4%.