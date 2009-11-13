Банки в Дніпропетровську, виявляється, «брали» підлітки

У Дніпропетровську за розбійні напади на два банки міліція затримала 15-річного і трьох 17-річних підлітків.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

11 листопада о 17.35 зловмисники у шарфах на обличчях зайшли до відділення одного з комерційних банків у Самарському районі Дніпропетровська. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, і ножами, вони заволоділи двома мобільними телефонами, гаманцем з грошима у сумі 100 грн. і трьома пластиковими картками, після чого зникли з місця події.

Як стало відомо, філія не охороняється, але обладнана звуковою сигналізацією та відеоспостереженням.

Під час досудового слідства з’ясувалося, що двоє з затриманих (15-ти та 17-років) причетні до скоєння аналогічного злочину в Амур-Нижньодніпровському районі обласного центру, що мало місце 4 листопада.

Як повідомили підозрювані, у той вечір вони, закривши обличчя марлевими пов’язками, зайшли до відділення «Ощадбанку» і, погрожуючи фізичним насиллям працівникам закладу, заволоділи 500 грн.

9 листопада зловмисники знову намагалися пограбувати зазначене відділення «Ощадбанку».

За фактами розбою і пограбування проти затриманих порушено дві кримінальні справи. Ведеться слідство.