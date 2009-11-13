Експерти не виключають подальшого зниження рейтингу України

У разі продовження політичної нестабільності в країні і стрімкого зростання державного і субдержавного боргу не можна виключати подальшого пониження рейтингу України.

Про це йдеться у переданому УНІАН аналітичному звіті інвестиційної групи "Сократ".

На думку експертів "Сократа", дана новина є негативною як для українського уряду, так і для всіх українських компаній. "Це рішення матиме негативний вплив на загальний інвестиційний клімат у країні і також підвищить вартість позикових коштів для українських компаній", - наголошується у звіті.

У "Сократі" також нагадали, що основними чинниками, що вплинули на агентство Fitch при ухваленні даного рішення, стало ухвалення закону про підвищення соціальних стандартів, що приведе до збільшення дефіциту бюджету наступного року, невизначеність щодо подальшої співпраці між Україною і МВФ і політична нестабільність у країні.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній і національній валюті з рівня «B» до «B-». Прогноз за рейтингами – «негативний». Агентство також знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента дев`яти українських банків, зокрема їх довгострокові РДЕ в іноземній валюті з рівня «В» до «В-», прогноз – «негативний». Сьогодні, 13 листопада, Fitch знизило довгостроковий рейтинг України за національною шкалою з рівня «AA(ukr)» до «AA-(ukr)». Прогноз за рейтингом – «стабільний».