УБЕЗ знайшов підпільну друкарню поблизу книжкового ринку в Києві

У Києві співробітники управління державної служби боротьби з економічними злочинами викрили підпільне поліграфічне виробництво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС у м.Києві, підпільна друкарня розташовувалась на території авторемонтного заводу в Подільському районі поблизу книжкового ринку на Петрівці.

Виготовлену книжкову продукцію директор-зловмисник розповсюджував на території столиці.

Правоохоронці вилучили друкарську машину, різак для паперу, прес для книжок, фарби, папір, аксесуари для виробництва книжок та печатні форми (кліше). 250 таких форм використовувалися для тиражування книги екзаменаційних білетів по правилах та безпеці дорожнього руху. Серед вилученої незаконної продукції більшість також складали примірники книжок «Экзаменационные билеты. Правила и Безопасность Дорожного Движения» - 10 тисяч, повідомили в прес-службі.

«Підробку дуже легко відрізнити від оригіналу. В першу чергу це - голограма, на якій повинно бути зазначено «НВП СВІТЛОФОР Мале науково-виробниче приватне підприємство Світлофор». Таку можна побачити тільки на офіційному виданні, а на фальшивці – лише квіточки або квадратики. По-друге – якість книжки. Тонка обкладинка, розмиті літери та картинки – це ознаки підробки. А найголовніше, що зміст задач, які пропонуються для вирішення, може не співпадати з оригінальною версією», - наголосили правоохоронці.

За попередніми оцінками, науково-виробничому об’єднанню «Світлофор», якому належить авторське право на виготовлення та друк цієї книжки, завдано збитків на суму понад 270 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили обладнання, сировину та готову продукцію на загальну суму понад один мільйон гривень.

Наразі триває перевірка та збираються матеріали для порушення відносно підпільного друкаря кримінальної справи за статтею 176 Кримінального кодексу України (Порушення авторських та суміжних прав).