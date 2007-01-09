Ющенко повернув заступника голови СБУ на посаду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Ігоря КОНОВАЛОВА заступником голови Служби безпеки України.

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Довідка УНІАН. 18 квітня 2006 р. тодішнього заступника голови СБУ, генерал-майора Ігоря КОНОВАЛОВА було призначено головою новоствореної Державної служби спеціального зв`язку і захисту інформації (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. №513).

10 травня 2006 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Ігоря КОНОВАЛОВА з посади заступника голови Служби безпеки України "у зв`язку з переходом на іншу роботу".

27 грудня 2006 р. Ігор КОНОВАЛОВ був звільнений урядом з посади голови Державної служби спеціального зв`язку і захисту інформації України "у зв`язку з переходом на іншу роботу". Держслужбу очолив Юрій ЧЕБОТАРЕНКО.

Держслужба спеціального зв`язку і захисту інформації є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку системи урядового зв`язку, Національної системи конфіденційного зв`язку, захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного і технічного захисту інформації. Держслужбу спеціального зв`язку і захисту інформації було створено "на базі і за рахунок Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації СБУ" і вона є правонаступником департаменту.

Згідно із Законом України “Про Державну службу спеціального зв`язку і захисту інформації” Держслужба розпочала свою діяльність з 1 січня 2007 року. За її формуванням протягом 2006 р. відповідав Ігор КОНОВАЛОВ.