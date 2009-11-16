У НУ-НС народилася ідея: розігнати податкову міліцію

Народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО (НУ-НС) пропонує відмінити податкову міліцію.

Це передбачено поданим ним законопроектом №5336 від 10 листопада 2009 року, текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону «Про державну податкову службу України», зокрема, вилучити з нього ч. 2-3 ст. 1: «У складі органів державної податкової служби перебувають відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушеннями (далі – податкова міліція). Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може створювати міжрайонні (на два і більше районів), об`єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та в їх складі відповідні підрозділи податкової міліції».

Відповідні зміни про відміну податкової міліції внесено до супутніх законів: «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінально-процесуальний кодекс України, «Про основи попередження і протидії корупції», «Про прокуратуру», «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про радіочастотний ресурс України», «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» та інші.