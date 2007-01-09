На найбільшому в Києві секонд-хенді оголошено військовий стан

Ринок вживаних речей, розташований в столиці під Шулявським шляхопроводом, почали посилено охороняти. Приватних охоронців найняла адміністрація ринку після того, як отримала анонімні погрози повторно підпалити “секонд-хенд”, повідомляє “5-й канал”.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2006 року на цьому ринку сталася велика пожежа, внаслідок якої згоріло з півсотні торгових павільйонів та були суттєво пошкоджені мостові опори. Торговці вважають це підпалом, адже хвиля займань тоді прокотилися багатьма ринками вживаних речей в Києві.

Нині на найбільшому у Києві “секонд-хенді” оголошено військовий стан. Охорону подвоїли. Згори, на мосту, вартують із шостої вечора до пів на дев`яту ранку. А знизу та з боків - цілодобово. Крім того, за рекомендацією пожежних, за кілька місяців ринок планують цілковито переобладнати спеціальними захисними ролетами. Втім, такі заходи безпеки - лише на два роки. Доки не розпочнеться планова реконструкція шляхопроводу. Тоді ринок звідти приберуть, зазначає телеканал.