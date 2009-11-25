«Оптіма Трейд» заплатить півмільйона штрафу за високі ціни на бензин

Господарський суд міста Києва залишив без змін рішення Антимонопольного комітету України (АМК), згідно з яким ТОВ «Оптіма Трейд» оштрафовано на 500 тис. грн. за зловживання монопольним становищем на ринках роздрібної торгівлі бензином і дизельним пальним у Сумській області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Зокрема, 23 листопада ц.р. Господарський суд м. Києва відмовив у задоволенні позову ТОВ «Оптіма Трейд» про визнання рішення АМК недійсним.

«Надія ТОВ «Оптіма Трейд» на те, що монопольні зловживання з цінами на пальне залишаться непоміченими на регіональному рівні, виявилися марними, як і спроба компанії уникнути відповідальності за допомогою судового процесу. Суд, вважаю, дав правильну й рішучу відповідь нафтотрейдерові, захистивши інтереси тисяч українських споживачів», - прокоментував рішення суду виконувач обов`язків голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ц.р. АМК оштрафував ТОВ “Оптіма Трейд” на 500 тис. грн. за зловживання монопольним становищем на ринках роздрібної торгівлі бензином і дизельним пальним у Сумській області.

Зокрема, підвищення роздрібних цін на пальне відбувалося неадекватно зміні закупівельних цін. Наприклад, якщо в лютому, порівняно із січнем ц.р., закупівельні середньозважені ціни знизилися на 20%, то роздрібні ціни оператора підвищилися до 8%.

Нагадаємо, в лютому ц.р. АМК вже штрафував компанію “Оптіма Трейд” на 1 млн. грн. за зловживання монопольним становищем на ринках роздрібної торгівлі бензином і дизельним пальним у Дніпропетровській, Запорізькій і Черкаській областях.