Черновецький програв суд

11 січня, Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення в цивільній справі за позовом екс-директора ТРК «Київ» Валерія Ткачука до київського міського голови Леоніда Черновецького і Київської міської ради про визнання незаконним і відміну розпорядження про усунення його від роботи і відшкодування морального збитку. Про це повідомила прес-служба БО «Панування права».

Суд вирішив стягнути з Київради на користь Ткачука 1000 гривень на відшкодування морального збитку і 3000 гривень на відшкодування витрат на правову допомогу. На користь держави з Київради буде стягнуте держмито у розмірі 17 гр. і 30 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

Як стало відомо, незабаром Оболонський районний суд Києва розглядатиме ще один позов Ткачука до міського голови Черновецького про незаконне звільнення його від посади директора телекомпанії.

Нагадаємо, що розпорядженням Черновецького від 15 травня 2006 року Ткачук був звільнений з посади директора ТРК «Київ», мотивуючи тим, що у нього завершився контракт. Насправді ж, контракт у Ткачука, підписаний колишнім міським головою Омельченко, діє і дійсний до 31 березня 2011 року.

Київський порталз посиланням на Главред