Кабмін повторно дозволив залучити китайський кредит на купівлю "швидких"

Кабінет Міністрів України своєю постановою повторно дозволив державному українському об`єднанню «Політехмед» залучити кредит під державні гарантії у Експортно-імпортного банку Китаю та Банку розвитку Китаю на закупівлю у китайської компанії JAC автомобілів швидкої допомоги.

Про це сказано в постанові Кабміну №1256 від 26 листопада 2009 року.

Згідно з документом, уряд збільшив можливий обсяг залучення кредиту з 100 до 250 млн. дол.

Нагадаємо, дію аналогічної постанови уряду №1144 від 29 жовтня 2009 року було припинено Указом Президента Віктора ЮЩЕНКА №966/2009 від 25 листопада ц.р. Своє рішення В.ЮЩЕНКО мотивував тим, що даними рішеннями уряд порушує Закон «Про Державний бюджет на 2009 рік», яким встановлено, що в 2009 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України в обсязі, що не перевищує 37 млрд. грн.

«Після ухвалення вказаних рішень Кабінет Міністрів України взяв зобов`язання щодо надання державних гарантій за кредитами на суму понад 60 млрд. грн., що істотно перевищує обсяг гарантій, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», – сказано в Указі Президента.