Ющенко відкриє мостовий перехід через Тису

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденним робочим візитом до Румунії.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві глави держави, у рамках візиту відбудеться зустріч Президента України з Президентом Румунії Траяном БЕСЕСКУ. Глави держав обговорять питання двосторонніх політичних взаємовідносин, започаткування діяльності Українсько-Румунської спільної президентської комісії, торговельно-економічне, транскордонне та міжрегіональне співробітництво, співпрацю у сфері забезпечення прав національних меншин, питання європейської та євроатлантичної інтеграції, енергетичної безпеки тощо.

Також передбачено, що Президенти двох країн візьмуть участь у церемонії відкриття мостового переходу через р. Тиса на українсько-румунському кордоні та введення в дію пункту пропуску «Солотвино – Сігету – Мармацієй».

Крім того, планується, що Президент України у місті Сігету-Мармацієй відвідає український ліцей імені Тараса Шевченка та поспілкується з українською громадою повіту Марамуреш.

У поїздці Президента супроводжують голова Державної митної служби України Олександр ЄГОРОВ, перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло ШИШОЛІН, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олег ГАВАШІ, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.