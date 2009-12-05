Міськрада Херсона розширила повноваження райрад міста (список)

Міська рада Херсона розширила повноваження райрад та їх виконкомів у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на засіданні міськради 2 грудня.

Згідно з ухваленим рішенням, райрадам міста та їх виконкомам надано додаткові права у сфері ЖКГ, будівництва, транспорту, соціального захисту, торгівлі і фінансів.

Зокрема, відповідно до ухваленого рішення, районні органи місцевого самоврядування будуть:

- узгоджувати плани роботи установ і підприємств, здійснення яких можуть спричинити негативні соціальні, демографічні та інші негативні наслідки;

- вносити пропозиції щодо призначення або звільнення керівників державних і комунальних підприємств;

- контролювати платежі підприємств будь-якої форми власності до бюджету і Пенсійного фонду, а також їх розрахунки за енергоносії;

- брати участь у розв’язанні питань про передачу в оренду або у власність землі під об`єкти торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування;

- контролювати і перевіряти ці об`єкти;

- включати до складу доходів райбюджетів надходження від ринкового збору на території свого району;

- контролювати питання, пов`язані з нарахуванням і перерахуванням пенсій, а також субсидій на послуги ЖКГ;

- керувати об`єктами ЖКГ районів, створювати районні житлово-експлуатаційні управління з відповідними аварійними бригадами і спецтехнікою;

- створювати районні соцслужби для сімей і молоді, контролювати умови життя дітей і доцільність їх перебування у конкретних сім`ях.

Додаткові повноваження надані райрадам з метою підвищення їх значущості в життєдіяльності міста, сказано в рішенні.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопаду депутати Черкаської міської ради ухвалили рішення про ліквідацію районних рад у місті. Так, згідно з рішенням, після закінчення терміну повноважень у місті не утворюватимуть нові райради. Замість них планують створити районні адміністрації.

За словами міського голови Черкас Сергія ОДАРИЧА, представницькі органи в районах міста не потрібні, оскільки лише дублюють функції міськради, не мають власних повноважень або власних фінансів. Всі кошти райрадам виділяються з міського бюджету, а депутати лише підтримують запропонований розподіл фінансів, не маючи повноважень щось змінити. При цьому на утримання апарату райради витрачаються значні кошти.