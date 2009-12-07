Під час випробування газопроводу постраждали двоє робітників

У Запоріжжі під час випробування нового газопроводу постраждали двоє людей.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні Держгірпромнагляду, інцидент стався на території промбази запорізького заводу напівпровідників під час випробування нового газопроводу високого тиску.

"За попередніми даними, нещасний випадок стався під час проведення випробувань тільки-но збудованого газопроводу високого тиску діаметром 377 мм. Під час спроби запобігти викиду стислого повітря зірвало металеву заглушку, якою і були травмовані двоє робітників 1972 і 1964 рр. н.", - повідомили в теруправлінні Держгірпромнагляду.

Внаслідок інциденту робітники одержали травми різного ступеня тяжкості, з якими і були госпіталізовані.

Запорізьким теруправлінням Держгірпромнагляду для з`ясування причин і обставин інциденту створена спецкомісія, члени якої проводять розслідування за цим фактом.