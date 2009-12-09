Під Харковом зупиняли російський потяг через предмет, схожий на вибухівку

Під Харковом у потязі із Санкт-Петербурга вчора був виявлений предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Про це повідомляється на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління МНС України в Харківській області Павла ОДАРЮКА.

Зокрема, за його даними, у потязі російського формування №7 «Санкт-Петербург – Севастополь» у вагоні №9 провідником був виявлений підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій.

О 18.10 потяг був зупинений на станції «Мерефа» і виведений на запасні колії. Пасажири потяга були екстрено евакуйовані.

Підозрілий предмет був знищений на платформі станції вибухотехніками шляхом підриву. Рух потягів по станції був припинений о 19.50 на час виконання робіт.

Спецслужби України проводять слідчі дії.