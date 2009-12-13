Кримське ноу-хау: в тролейбусах вираховуватимуть пільговиків

Підприємство «Кримтролейбус» має намір найближчим часом запровадити систему, що забезпечує достовірність підрахунку пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив генеральний директор підприємства Юрій КОСМАЧЕВСЬКИЙ.

Зараз пасажирів підраховують статистичним методом, але потенційні інвестори вважають за неправильне такий підхід.

«У нас 32 категорії пільговиків, які за проїзд не платять, тому реально підрахувати кількість пасажирів, що перевозяться підприємством, неможливо. Є статичні коефіцієнти, що розраховують, яке співвідношення між платними категоріями пасажирів і пільговими. За цими коефіцієнтами ми досі підраховували», - сказав гендиректор «Кримтролейбуса».

У тестовому режимі дві нові системи підрахунку запустять на кількох тролейбусах у Сімферополі з січня 2010 року. «Одна - безконтактна система, спеціальна інфрачервона шторка підраховуватиме кількість тих, які входять і виходять. Друга система - турнікетна», - сказав Ю.КОСМАЧЕСЬКИЙ.

Після випробування, орієнтовно на початку весни, підприємство прийме рішення, яку з двох систем використовувати.

Інфрачервона система для одного тролейбуса обійдеться в 8,5 тис. грн., турнікет коштує 10-11 тис. грн.

Керівник «Кримтролейбуса» зазначив, що в кожної системи є як переваги, так і недоліки. «Безконтактна система не створює видимих перешкод для пасажирів при посадці, але вона має істотний недолік - її наявність припускає необхідність одночасної наявності органів, які здійснюватимуть контроль оплати. Турнікетна система забезпечує можливість безкондукторного обслуговування перевезень, але при цьому вона створює механічні перешкоди на вході», - уточнив Ю.КОСМАЧЕВСЬКИЙ.

До середини 2010 року планується перевести на автоматичні системи обліку пасажирів, які перевозяться, сімферопольський електротранспорт.

«Достовірна статика дасть змогу вести наочні переговори з інвесторами, які вже висловили бажання вкладати кошти на умові лізингових схем, на умовах спільного складання, на умовах спільного виробництва в радикальне переозброєння нашого рухомого складу і контактної мережі», - сказав гендиректор «Кримтролейбуса».

На сьогодні, за його словами, укладено попередні угоди з компанією «Шкода», «Білкомунмаш», корпорацією «Богдан». З двома виробниками тролейбусів - компаніями «Тролза» і ЛАЗ - ведуться попередні переговори.