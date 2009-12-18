Оніщук відкидає компромат, який висунули йому комуністи

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК спростовує інформацію про нібито привласнення ним нерухомості в Криму.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою Міністерства юстиції України заяві М.ОНІЩУКА.

“Обурений завідомо брехливою заявою народного депутата України Вікторії ДЕМ‘ЯНЧУК, що міститься в оголошеному 18 грудня на Верховній Раді її запиті до першого заступника внутрішніх справ та генерального прокурора”, - наголосив М.ОНІЩУК.

Він обіцяє позиватися до народного депутата.

Міністр відкинув “ці безпідставні, огульні звинувачення” і заявив, що сам факт їх публічного оприлюднення не залишиться без відповідного реагування – “автор буде притягнутий до судової відповідальності та буде змушений визнати наклепницький характер заяви перед суспільством”.

М.ОНІЩУК заявляє, що “готовий у відкритому судовому процесі спростувати оприлюднені В.ДЕМ’ЯНЧУК „фантазії”.

Також він обіцяє поінформувати суспільство про результати судового розгляду цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада України направила запит народного депутата В.ДЕМ’ЯНЧУК (фракція КПУ) до першого заступника міністра внутрішніх справ та генерального прокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА.

В.ДЕМ’ЯНЧУК вважає, що М.ОНІЩУК має бути притягнений до кримінальної відповідальності у зв’язку з “вчиненням ним злочинних діянь, спрямованих на привласнення нерухомого майна в Форосі Автономної Республіки Крим”.