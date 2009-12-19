На завтра обіцяють сніг, хуртовини, замети

20 грудня на території України утримаються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у східній частині та в прикарпатських областях, вдень на більшій частині території України йтиме сніг, місцями очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, у південній частині і в Приазов`ї сніг, мокрий сніг і дощ, місцями сильні опади, сильна ожеледь, налипання мокрого снігу.

На дорогах України - ожеледиця. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями 25-30 м/с, на високогір`ї Карпат 40 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, у західних та північних областях при проясненнях до 20° морозу, вдень 9-14° морозу, у південних, східних та подекуди в центральних областях 1-7° морозу, на крайньому півдні 0-5° тепла; в Криму вночі 0-5° морозу, на Південному березі 2-5° тепла, вдень 6-11° тепла.

На Київщині очікуються складні погодні умови. Вночі пройде невеликий сніг, вдень сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура по області вночі 13-18°, місцями 20°, вдень 9-14° морозу; у Києві вночі 15-17°, вдень 10-12° морозу. На дорогах ожеледиця. Температура по області вночі 13-18°, місцями 20°, вдень 9-14° морозу.