Чи задоволені українці роботою міліції (опитування)

Лише 10% українців вважають, що міліція добре виконує покладені на неї завдання.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Як показало дослідження, близько 40% опитаних вважають, що міліція справляється зі своєю роботою задовільно, і стільки ж вважають, що вона робить це погано.

Попри критичне ставлення, 80% опитаних будуть звертатися до міліції у разі скоєння проти них будь-яких протизаконних дій, констатують соціологи.

На запитання, чи знають респонденти свого дільничного інспектора, 44% опитаних відповіли позитивно. В оцінках роботи дільничних інспекторів, серед тих людей позитивні оцінки (19%) переважають негативні (8%). Половина опитаних не змогла оцінити роботу дільничних інспекторів.

Також, за даними дослідження, половина українців вважає задовільною ситуацію з безпекою дорожнього руху. Зокрема, 36% визначають її поганою, 49% - задовільною і 12% - доброю.

Значна частина українців (68%) знає про застосування ДАІ пристрою “Візир” для фіксування швидкості автомобіля і схвалює таку практику (57%). При цьому 39% опитаних дотримуються думки, що застосування цього приладу зменшило аварійність на дорогах.

Таким чином, громадська думка позитивно налаштована щодо застосування “Візиру”, підсумовують в КМІС.

Водночас ініціатива щодо підвищення максимально дозволеної швидкості автомобіля не підтримується українцями: негативно до неї ставляться 60% опитаних. На думку двох третин українців, це призведе до підвищення аварійності.

Серед можливих дієвих покарань для водіїв, які керують автомобілем у нетверезому стані, найчастіше згадувалося позбавлення права керування автомобілем. На думку 32% респондентів, саме такий захід буде найбільш дієвим. На другому місці – притягнення до кримінальної відповідальності – цей варіант обрали 19% респондентів. Приблизно стільки ж людей (18%) обрали як найдієвіший захід вилучення посвідчення водія. 13% респондентів висловили думку, що найбільш ефективним буде збільшення суми штрафів.

Дослідження проводилося 4-13 грудня методом індивідуального інтерв’ю. Загалом було опитано 2017 респондентів віком від 18 років, які мешкають у селах та містах усіх областей України, АР Крим, та в м. Києві.

У цьому дослідженні була використана багаторівнева стратифікована вибірка.

Теоретична похибка для вибірки не перевищує 3,5%.