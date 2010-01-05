СП: Ющенко - один з найактивніших світових лідерів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО є одним із найактивніших світових лідерів, які координують та спрямовують дії міжнародного співтовариства у протидії піратству.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на цьому наголосив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, який разом із головою Служби зовнішньої розвідки Миколою МАЛОМУЖЕМ за дорученням В.ЮЩЕНКА очолює українську делегацію в Омані, що має повернути на Батьківщину моряків з «Аріани».

За словами А.ГОНЧАРУКА, морське піратство – комплексна загроза, яка зосереджена не лише в акваторії Сомалі і має, безумовно, глобальний характер.

А.ГОНЧАРУК нагадав, що у вересні 2009 року В.ЮЩЕНКО з трибуни ООН виступив з низкою пропозицій щодо підвищення ефективності боротьби з піратством.

«Україна стала одним із співавторів прийнятої 30 листопада 2009 року резолюції Ради безпеки ООН №1897, яка санкціонувала проведення державами та регіональними організаціями військово-морських операцій та інших заходів у територіальних водах Сомалі з метою протидії актам піратства», - зазначив А.ГОНЧАРУК. За його словами, у цьому зв’язку було поновлено заклик до країн-членів ООН та регіональних механізмів з відповідним потенціалом направляти до берегів Сомалі військові кораблі та авіацію, а також конфісковувати катери, човни, зброю та засоби, що використовуються для вчинення піратських дій.

Ще однією важливою складовою документа А.ГОНЧАРУК назвав необхідність визначення піратства як злочину у національних законодавствах країн-членів ООН.

У свою чергу, М.МАЛОМУЖ підкреслив, що питання координації діяльності світового співтовариства у глобальній боротьбі з піратством, а також проведення конкретних операцій щодо визволення громадян України, які утримуються піратами, є темою постійних консультацій В.ЮЩЕНКА з лідерами низки держав світу.

«Водночас Президент вважає, що Україна як відповідальний і далекоглядний член світового співтовариства повинна також робити свій посильний внесок у вирішення соціально-економічних проблем включно з проблемою голоду в країнах Африки, які є джерелом піратства», – сказав керівник Служби зовнішньої розвідки.