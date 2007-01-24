СБУ відхрестилася від Рудьковського

Микола Рудьковський

У Службі безпеки України вважають, що оцінювати, чи завдали дії міністра транспорту та зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО загрозі національній безпеці, має Міністерство закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила речник СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Це справа є дуже делікатна, оскільки, з одного боку, запрошені опозиціонери мають статус біженців, а з другого боку – вони розшукуються міжнародним Інтерполом. Ставити країну в таку незручну ситуацію було не дуже політично виважено», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

«Оцінку, чи мають дії М.РУДЬКОВСЬКОГО загрозу національній безпеці, має давати МЗС», - додала вона.

М.ОСТАПЕНКО відзначила, що СБУ не допитувало М.РУДЬКОВСЬКОГО, оскільки службове розслідування веде Головне управління Державної служби.

За її словами, СБУ виконувала лише доручення певних відомств в межах своєї компетенції. Зокрема, було надіслано листи до МЗС, Державної прикордонної служби, МВС, а саме – Інтерполу, до М.РУДЬКОВСЬКОГО.

«Відповіді ми отримали всі, крім пана РУДЬКОВСЬКОГО. Ми свої висновки передали до Кабміну», - сказала М.ОСТАПЕНКО, зазначивши, що надані уряду документи «грифовані».

Вона також припустила, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ надасть свої пояснення Головному управлінню Державної служби.

Коментуючи звільнення посла України в Австрії Володимира ЄЛЬЧЕНКА, вона відзначила, що видавати візи є прерогативою МЗС, а СБУ вже півроку не має своїх представників за кордоном.

Саме МЗС веде службове розслідування за цим фактом, сказала М.ОСТАПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив провести службове розслідування щодо участі міністра транспорту і зв`язку України М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до України представників туркменської опозиції в грудні минулого року.

За даними прес-служби Кабміну, відповідне доручення дане у відповідь на лист Президента України від 28 грудня 2006 року.

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК 23 січня повідомив, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ телефонував до деяких диппредставництв України з проханням прискорити видачу віз представникам туркменської опозиції. Зокрема, М.РУДЬКОВСЬКИЙ звертався до українських посольств в Болгарії, Австрії і Норвегії з проханням терміново видати візи представникам туркменської опозиції.

28 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення посла України в Австрії В.ЄЛЬЧЕНКА у зв`язку з порушенням ним інструкцій при видачі віз представникам туркменської опозиції.

Міністерство закордонних справ України проводить службове розслідування щодо факту видачі віз консульськими установами України в Австрії і Болгарії представникам туркменської опозиції.