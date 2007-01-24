СБУ відхрестилася від Рудьковського
Висновки передали до Кабміну
|Микола Рудьковський
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила речник СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
«Це справа є дуже делікатна, оскільки, з одного боку, запрошені опозиціонери мають статус біженців, а з другого боку – вони розшукуються міжнародним Інтерполом. Ставити країну в таку незручну ситуацію було не дуже політично виважено», - сказала М.ОСТАПЕНКО.
«Оцінку, чи мають дії М.РУДЬКОВСЬКОГО загрозу національній безпеці, має давати МЗС», - додала вона.
М.ОСТАПЕНКО відзначила, що СБУ не допитувало М.РУДЬКОВСЬКОГО, оскільки службове розслідування веде Головне управління Державної служби.
За її словами, СБУ виконувала лише доручення певних відомств в межах своєї компетенції. Зокрема, було надіслано листи до МЗС, Державної прикордонної служби, МВС, а саме – Інтерполу, до М.РУДЬКОВСЬКОГО.
«Відповіді ми отримали всі, крім пана РУДЬКОВСЬКОГО. Ми свої висновки передали до Кабміну», - сказала М.ОСТАПЕНКО, зазначивши, що надані уряду документи «грифовані».
Вона також припустила, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ надасть свої пояснення Головному управлінню Державної служби.
Коментуючи звільнення посла України в Австрії Володимира ЄЛЬЧЕНКА, вона відзначила, що видавати візи є прерогативою МЗС, а СБУ вже півроку не має своїх представників за кордоном.
Саме МЗС веде службове розслідування за цим фактом, сказала М.ОСТАПЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив провести службове розслідування щодо участі міністра транспорту і зв`язку України М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до України представників туркменської опозиції в грудні минулого року.
За даними прес-служби Кабміну, відповідне доручення дане у відповідь на лист Президента України від 28 грудня 2006 року.
Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК 23 січня повідомив, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ телефонував до деяких диппредставництв України з проханням прискорити видачу віз представникам туркменської опозиції. Зокрема, М.РУДЬКОВСЬКИЙ звертався до українських посольств в Болгарії, Австрії і Норвегії з проханням терміново видати візи представникам туркменської опозиції.
28 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення посла України в Австрії В.ЄЛЬЧЕНКА у зв`язку з порушенням ним інструкцій при видачі віз представникам туркменської опозиції.
Міністерство закордонних справ України проводить службове розслідування щодо факту видачі віз консульськими установами України в Австрії і Болгарії представникам туркменської опозиції.