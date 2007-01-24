В Україні очікується похолодання до -15°

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних та північних областях мокрий сніг та дощ, вночі місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, вдень невеликі опади (в Карпатах сніг, місцями сильний, хуртовини); на решті території часом дощ.

На дорогах західної частини подекуди ожеледиця, вночі та вранці у східних областях та південній частині місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях, Криму та Приазов`ї пориви 15-20 м/с, на високогірї Карпат та в горах Криму до 25 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура протягом доби у західній частині 0-5° морозу, у північних областях 0-5° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 5-10° тепла, в Криму до 14°.

26-27 січня - хмарно з проясненнями. У східних та південних областях часом опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, в Криму переважно дощ. На решті території без істотних опадів, лише у західних областях 27 січня сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, 27 січня у східних, південних областях та в Криму місцями пориви північного вітру 15-20 м/с.

Зниження температури вночі до 6-11° морозу, у західних та північних областях місцями до 12-15° морозу, вдень до 1-6° морозу (27 січня в Карпатах вночі до 15-20°, вдень до 7-12° морозу); у південній частині, Донецькій та Луганській областях вночі та вдень до 3° тепла - 3° морозу, в Криму до 1-7° тепла.

28-29 січня - часом невеликий сніг та мокрий сніг. Температура 28 січня вночі 3-9° морозу, в Карпатах до 15° морозу, вдень 0-5° морозу, у південній частині до 3° тепла; 29 січня вночі 9-15° морозу, в західних областях (крім Прикарпаття) та в Криму 5-10° морозу, вдень в Україні 1-7° морозу.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями. Мокрий сніг та дощ, вдень невеликий (вночі місцями по області слабке налипання мокрого снігу). Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві протягом доби 2-4° тепла; по області 0-5° тепла.

26-27 січня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Зниження температури вночі до 6-11° морозу, вдень до 1-6° морозу.

28-29 січня - часом невеликий сніг та мокрий сніг. Температура 28 січня вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу; 29 січня вночі 9-14°, вдень 1-6° морозу.