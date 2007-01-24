Добкін пропонує Авакову піти добровільно

Мер Харкова Михайло ДОБКІН запропонував голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ добровільно піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією на веб-сайту Харківської міськради, пропозицію добровільно скласти А.АВАКОВУ повноваження М.ДОБКІН зробив у зв’язку з визнанням Вищим адміністративним судом України законності рішення Харківської обласної ради про висловлення недовіри губернатору.

«Оскільки Арсен АВАКОВ заявляє про те, що буде діяти згідно з нормами Конституції України, хочу йому порадити написати заяву про звільнення. Адже за Конституцією України Президент має звільнити з посади голову облдержадміністрації, якщо йому висловлена недовіра двома третинами голосів депутатів обласної ради. Допоможіть Президентові України виконати норми Конституції», - заявив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні веб-сайт Харківської міськради поінформував, що Вищий адміністративний суд України виніс ухвалу про те, що рішення Харківської облради про недовіру голові Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВУ було законним.