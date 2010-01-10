16 фіктивних фірм виявили податківці на Житомирщині

На Житомирщині минулого року податківці виявили 16 фіктивних фірм, що займалися легалізацією тіньових коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Житомирській області.

Уточнюється, що управління боротьби з відмиванням отриманих незаконним шляхом прибутків податківці області викрили минулоріч 8 таких злочинів. Зокрема, з 8 порушених за злочинними фактами кримінальних справ по двох сума викритого легалізованого прибутку сягає 17,6 млн. грн.

Податківці вилучили матеріальних цінностей та арештували майна на 21,2 млн. грн.

Також виявлено конвертаційний центр, де вилучено готівкою 1,4 млн. грн., 140 тис. дол. США та 21 тис. євро. На рахунках фіктивних фірм заблоковано 1,2 млн. грн.