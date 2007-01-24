Екологи просять Генпрокуратуру захистити вовків від депутатів

Київський еколого-культурний центр просить Генеральну прокуратуру притягти до відповідальності за браконьєрство учасників полювання, на якому був смертельно поранений депутат Верховної Ради Євген Кушнарьов. Про це сказано в заяві центру.

«Київський еколого-культурний центр звернувся до генерального прокурора України з вимогою привернути всіх учасників браконьєрського полювання, під час якого був смертельно поранений Кушнарьов, до адміністративної відповідальності», - сказано в заяві.

Центр заявляє, що полювання проводилося поза мисливським сезоном, в немисливський день і з використанням транспортних засобів.

У Харківському управлінні лісового господарства ніяких дозволів на відстріл вовків мисливцям не видавали.

Окрім цього, центр обурений заявою начальника прес-служби Міністерства внутрішніх справ Костянтина Стогнія про те, що факт браконьєрства з боку учасників полювання не встановлений.

«Якщо слідство таким шляхом піде і далі, то влада незабаром заявить, що це було не браконьєрство, а самооборона від вовка, який підло напав на машину мисливців, що мирно оглядали угіддя», - сказано в заяві.

На думку авторів заяви, на сьогоднішній день браконьєрство з боку високопосадовців і депутатів стало масовим явищем.

«Тому ми вимагаємо суворо покарати всіх учасників браконьєрського полювання 16 січня 2007 року, незважаючи на їх високі звання і високі посади», - сказано в заяві.

Прокуратура Харківської області пред`явила звинувачення у вбивстві Кушнарьова з необережності помічникові депутата Ради Дмитра Шенцева (від фракції Партії регіонів) Дмитрові Завальному.

17 січня Кушнарьов помер у лікарні Ізюма (Харківська область), де йому зробили 2 операції після одержаного на полюванні вогнепального поранення.

Обком