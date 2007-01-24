Туркменія з розумінням ставиться до перипетій політичної боротьби в Україні

Міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО заявляє, що скандал навколо перебування туркменських опозиціонерів в Україні не вплине на постачання туркменського природного газу в нашу країну.

Про це Ю.БОЙКО заявив сьогодні в прямому ефірі на Першому Національному каналі.

"Я думаю, що це була політична інсинуація, і туркменська сторона повністю задоволена нашими поясненнями і з розумінням ставиться до перипетій політичної боротьби, які є в наший країні", – сказав він.

При цьому міністр додав, що "ніякої загрози з постачанням газу для нашої країни немає".

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив провести службове розслідування щодо участі міністра транспорту і зв`язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду в Україну представників туркменської опозиції.

За даними прес-служби Кабміну, відповідне доручення дане у відповідь на лист Президента України від 28 грудня 2006 року, в якому йдеться про участь М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду в Україну у грудні минулого року представників туркменської опозиції – колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменистану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

МЗС Туркменистану розцінив приїзд опозиціонерів до Києва як недружній крок з боку України.

Ряд українських політиків висловили думку, що ця ситуація могла привести до погіршення відносин України і Туркменистану, зокрема в енергетичному секторі.

Довідка УНІАН. Туркменистан є найбільшим постачальником газу до України. У 2007 році Україна планує отримати від 55 до 62 млрд. кубометрів газу середньоазіатського походження, зокрема туркменського.