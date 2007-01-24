Янукович зустрінеться з вірогідним наступником Путіна

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович і перший віце-прем`єр РФ Дмитро Медведєв мають намір обговорити актуальні питання українсько-російських економічних відносин 26 січня на зустрічі в рамках Світового економічного форуму в Давосі (Швейцарія). Про це повідомили в прес-службі росийского уряду. У переговорах візьме участь голова Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ Герман Греф.

Останній місяць російські ЗМІ, без еківоків називають Дмитра Медведева вірогідним наступником Путіна на посаді президента Російської Федерації, відстежують і аналізують його появи на представницьких державних і міжнародних заходах.

Наступні вибори президента Росії, згідно з Конституцією РФ, мають відбутися в березні 2008 р. Нинішній президент Володимир Путін, який посідає цю посаду другий виборчий термін, не має права в них брати участі. Сам він заявляв, що не збирається втретє обиратися на президентство і не ініціюватиме для цього змін до конституції країни або трактувань правозастосування цього положення.

Дмитро Медведев, 1965 р.н., кандидат юридичних наук, випускник Ленінградського держуніверситету, викладав в ньому понад 10 років, одночасно займаючись розробкою і оформленням угод, операцій і різних інвестиційних проектів мерії Санкт-Петербурга. Один із засновників і керівників найбільшої лісопромислової фірми Росії. З 1999 р. працює на вищих посадах в апараті уряду і президента, одночасно в 2000-2002 рр. входячи до керівництва «Газпрому». 14 листопада 2005 р. призначений першим заступником голови уряду Російської Федерації.