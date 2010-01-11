На Прикарпатті відкрили пам’ятник Євгену Коновальцю

У неділю в селі Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області урочисто відкрився пам’ятник голові Проводу Українських Націоналістів Євгену Коновальцю.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у Косівській райдержадміністрації.

Священики УАПЦ і УГКЦ освятили пам’ятник, який збудовано за кошти сільської громади з ініціативи уродженця села, голови районної «Просвіти» Богдана ГЛІБЧУКА. Автор - львівський скульптор Петро ШТАЄР.

Після освячення пам’ятника відбулося віче за участю понад 400 осіб, у якому виступили голова обласної «Просвіти» Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ, керівник обласного КУНу Богдан БОРОВИЧ, заступник голови Косівської райдержадміністрації Микола ВАСКУЛ, сільський голова Василь ЦИКАЛЯК та голова районної станиці ОУН-УПА Петро ПІДЛЕТЕЙЧУК та інші. Вони висловили вдячність за збереження та вшанування пам’яті борців за незалежність України, а також закликали підтримати на віборах діючого Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Довідка УНІАН. Євген Коновалець народився 14 червня 1891 року.

До Першої світової війни - лідер студентського руху у Львові. У 1917-1919 рр. - полковник Армії УНР, командир Корпусу січових стрільців. З грудня 1922 року жив в еміграції у Чехословакії, Німеччині, Швейцарії, Італії. З 1927 року голова Проводу Українських Націоналістів.

Є.Коновалець загинув 23 травня 1938 року у Роттердамі (Голландія) в результаті теракту, організованого НКВД. Вбивство виконав співробітник НКВД Павло Судоплатов.

Похований Є.Коновалець на кладовищі Кросвейк у Роттердамі.