Ужгород лишився без каналізації

В ніч з 24 на 25 січня внаслідок підвищення рівня води на р. Уж в м. Ужгород сталося підтоплення каналізаційної насосної станції №№ 1 та 4 КП "Водоканал" м. Ужгород.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, з метою попередження виходу з ладу електронасосів припинено електропостачання насосних станцій. Відключень водопостачання в м. Ужгород та загрози підтоплень немає.